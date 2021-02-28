Сын Лукашенко Николай покатался на лыжах с Путиным и отцом

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным после встречи лидеров двух стран в Сочи в минувший понедельник. Соответствующие кадры были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на гостелеканале «Россия 1».
Лукашенко предложил своему сыну поехать первым и проложить дорогу для себя и Путина.
«Коль, ну давай, ты первый, проложи дорогу нам. Или ты за нами?» — сказал Лукашенко. «За вами», — ответил Николай.
После этого белорусский лидер, обращаясь к российскому коллеге, отметил: «Вы, наверное, не догоните его». «Поехали», — ответил Путин, трогаясь с места.
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоялась в понедельник, 22 февраля.
После переговоров Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах, сообщала пресс-служба Кремля.
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