Сын Лукашенко Николай покатался на лыжах с Путиным и отцом

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным после встречи лидеров двух стран в Сочи в минувший понедельник. Соответствующие кадры были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на гостелеканале «Россия 1».

Лукашенко предложил своему сыну поехать первым и проложить дорогу для себя и Путина.

«Коль, ну давай, ты первый, проложи дорогу нам. Или ты за нами?» — сказал Лукашенко. «За вами», — ответил Николай.

После этого белорусский лидер, обращаясь к российскому коллеге, отметил: «Вы, наверное, не догоните его». «Поехали», — ответил Путин, трогаясь с места.

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоялась в понедельник, 22 февраля.

После переговоров Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах, сообщала пресс-служба Кремля.