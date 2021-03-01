Зеленский хочет обсудить введение суда присяжных в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости детально обсудить формат суда присяжных в Украине, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, речь идет не только о народовластии, но и о серьезной ответственности перед участниками процесса.

«Важным вопросом также является участие граждан в осуществлении правосудия. Мы внедряем в стране народовластие, а это не только местные и все украинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных », - заявил Зеленский во время форума «Украина30. Развитие правосудия».

По словам президента, сейчас уже готовы два законопроекта, «которые дадут старт его работе». Зеленский также заявил о том, что суд присяжных не только повысит доверие к правосудию, но сможет возложить большую ответственность на присяжных за судьбу участников прогресса.

«Поэтому модель и формат суда присяжных в Украине будут детально и внимательно обсуждаться », - подчеркнул президент.

Глава Минюста Денис Малюська еще летом прошлого года заявил о том, что Минюст работает над созданием суда присяжных, а также третейского суда и арбитража в рамках судебной реформы.