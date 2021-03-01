Зеленский хочет обсудить введение суда присяжных в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости детально обсудить формат суда присяжных в Украине, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, речь идет не только о народовластии, но и о серьезной ответственности перед участниками процесса.
«Важным вопросом также является участие граждан в осуществлении правосудия. Мы внедряем в стране народовластие, а это не только местные и все украинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных », - заявил Зеленский во время форума «Украина30. Развитие правосудия».
По словам президента, сейчас уже готовы два законопроекта, «которые дадут старт его работе». Зеленский также заявил о том, что суд присяжных не только повысит доверие к правосудию, но сможет возложить большую ответственность на присяжных за судьбу участников прогресса.
«Поэтому модель и формат суда присяжных в Украине будут детально и внимательно обсуждаться », - подчеркнул президент.
Глава Минюста Денис Малюська еще летом прошлого года заявил о том, что Минюст работает над созданием суда присяжных, а также третейского суда и арбитража в рамках судебной реформы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016