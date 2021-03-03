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США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая
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США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая
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Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные

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США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая

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США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут иметь достаточный запас вакцин против COVID-19 для в всех взрослых американцев к концу весны.

«Около трех недель назад мы могли сказать, что к концу июля у нас будет достаточно вакцин для взрослых. (...) Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая иметь достаточное количество вакцин для каждого взрослого человека в Америке», — заявил Байден в ходе выступления в Белом доме.

Он также объявил о новом партнерстве между компаниями Merck и Johnson & Johnson для ускорения производства вакцин. Байден сообщил, что два предприятия Merck будут преобразованы в производственные мощности для вакцины Johnson & Johnson, добавив, что они будут работать в режиме 24/7.

Также президент США призвал американцев сохранять бдительность и сделать прививку от коронавируса, а также продолжать держать социальную дистанцию и носить маски.

Он отметил, что ситуация может «снова ухудшиться, поскольку новые варианты (коронавируса — Ред.) распространяются».

Байден добавил, что не готов дать ответ, когда США вернутся к жизни без пандемии.

«Я надеюсь, что (...) в следующем году мы вернемся к нормальной жизни или еще раньше», — сказал Байден.

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Вакцину Johnson & Johnson одобрили к применению в США в минувшую субботу. Это уже третья вакцина, которая получила одобрение к применению в США.

По данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу случаев заболевания COVID-19. За время пандемии здесь зарегистрировано более 28,7 млн случаев заражения, скончались более 516 тыс. человек.

США, вакцина, Джо Байден
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