США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут иметь достаточный запас вакцин против COVID-19 для в всех взрослых американцев к концу весны.
«Около трех недель назад мы могли сказать, что к концу июля у нас будет достаточно вакцин для взрослых. (...) Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая иметь достаточное количество вакцин для каждого взрослого человека в Америке», — заявил Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он также объявил о новом партнерстве между компаниями Merck и Johnson & Johnson для ускорения производства вакцин. Байден сообщил, что два предприятия Merck будут преобразованы в производственные мощности для вакцины Johnson & Johnson, добавив, что они будут работать в режиме 24/7.
Также президент США призвал американцев сохранять бдительность и сделать прививку от коронавируса, а также продолжать держать социальную дистанцию и носить маски.
Он отметил, что ситуация может «снова ухудшиться, поскольку новые варианты (коронавируса — Ред.) распространяются».
Байден добавил, что не готов дать ответ, когда США вернутся к жизни без пандемии.
«Я надеюсь, что (...) в следующем году мы вернемся к нормальной жизни или еще раньше», — сказал Байден.
Вакцину Johnson & Johnson одобрили к применению в США в минувшую субботу. Это уже третья вакцина, которая получила одобрение к применению в США.
По данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу случаев заболевания COVID-19. За время пандемии здесь зарегистрировано более 28,7 млн случаев заражения, скончались более 516 тыс. человек.
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