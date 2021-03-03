В Раде заговорили о начале очередной волны COVID в Украине

В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

Об этом Радуцкий заявил в эфире «Украина 24».

Он отметил, что рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.

«На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост», — заявил Радуцкий.

Также он добавил, что рост количества больных может быть связан с мутациями COVID.

«Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы — диарея, тошнота», — объяснил нардеп.

Радуцкий считает, что единственный способ побороть коронавирус — это появление коллективного иммунитета.

«Вакцинация — это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения», — отметил он.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой прирост в Киеве и Ивано-Франковской области.