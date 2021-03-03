Внешняя торговля Украины выросла на 4,5%

Товарооборот Украины по состоянию на январь-февраль 2021 превышает показатели 2020 года на 4,44% и составляет 17,57 миллиардов долларов.

Об этом говорится в данных Гостаможни.

С начала года объем импорта составляет 9,09 млрд долл (+ 4,5%), из них в феврале — 4,87 млрд долл.

Больше всего Украина импортировала топлива минеральные, нефть и продукты ее переработки — 1,87 млрд долл за два месяца, из которых 836,4 млн долл в феврале.

Основными торговыми партнерами в части импорта являются Китай (747, 6 млн долл), Германия (458,9 млн долл) и РФ (372 млн долл).

Объем экспорта в 2021 году составляет 8,49 млрд долл (+4,39%), из них в феврале — 4,55 млрд долл. Больше всего Украина вывозила черные металлы (764,8 млн долл) и зерновые культуры (759,4 млн долл). Импортировали украинскую продукцию более Китай (577,6 млн долл), Польша (354,3 млн долл) и Турция (258,9 млн долл).