В Минздраве собираются до конца года вакцинировать 80% населения Украины

В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РБК-Украина.
Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.
«Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой», — сообщил он.
Напомним, что от коронавируса в Украине пока вакцинировали 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.
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