В Минздраве собираются до конца года вакцинировать 80% населения Украины

В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РБК-Украина.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.

«Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой», — сообщил он.

Напомним, что от коронавируса в Украине пока вакцинировали 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.