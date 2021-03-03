Минздрав готов вакцинировать в месяц 5-7 млн человек

Украина в месяц может вакцинировать около 5-7 млн человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
«Относительно мощностей: в месяц мы можем выходить на 5-7 млн вакцинаций»,- сказал он.
Министр добавил, что с начала кампании вакцинации прививки получили уже 6888 человек, в частности, 1983 прививок за вторник.
Он подчеркнул, что к началу следующей недели Украина должна выйти на 10 тыс. вакцинаций в сутки.
«Мы проводим кампанию вакцинации каскадным путем, постепенно увеличиваем количество. Я поставил задачу, чтобы в конце этой-начале следующей недели мы вышли на 10 тыс. вакцинаций в сутки. В целом до конца 2021 года мы хотим предоставить доступ к вакцине для всех желающих», — сказал Степанов.
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