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Степанов объяснил увеличение случаев тяжелой формы заболевания коронавирусом

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Степанов объяснил увеличение случаев тяжелой формы заболевания коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал причины, почему в стране все чаще фиксируются случаи тяжелых форм коронавирусной инфекции, в частности, среди молодежи. Также он отметил, что с начала пандемии, клиническая картина течения заболевания существенно изменилась. Об этом министр рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы действительно видим по лабораторным исследованиям, что нет таких высоких показателей реактивного белка, которые были ранее в соответствии с состоянием человека. Когда мы говорим, что клиническая картина изменилась, это означает, что корреляция между лабораторными анализами и клиническим состоянием человека не такая, какая была раньше. Если раньше у человека, который находился в реанимации, мы видели и высокие цифры этого реактивного белка, и других показателей, то сейчас уровень может быть низкий, но в то же время состояние пациента достаточно тяжелое», — сообщил Степанов.

Кроме того, он пояснил, почему острое течение заболевания значительно «помолодело».

«Он мутирует, мутирует вирус. Это мы знаем, широкая общественность, только о мутации из Великобритании или ЮАР. В то же время он мутирует... Есть еще одна большая проблема — это когда люди не обращаются вовремя к врачу. Человек заболел, он уже все понял о ковиде, как ему кажется, и считает, что не надо обращаться к врачу, а потом через неделю, на 9−10-й день он уже в очень тяжелом течении болезни с низкой сатурацией и кислородозависимостью», — подытожил глава Минздрава.

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По состоянию на утро 3 марта в Украине выявлены 7 235 новых случаев COVID-19.

Согласно данным Национальной академии наук, в Украине 88% пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких, скончались.

Максим Степанов, коронавирус
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