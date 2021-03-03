Google обещает усложнить слежку за пользователями

Американская корпорация Google анонсировала, что с прекращением поддержки сторонних cookie-файлов компаниям станет сложнее отслеживать поведение пользователей для таргетированной рекламы. Об этом в блоге Google сообщил директор по управлению продуктами Дэвид Темкин.

По его словам, компания взяла курс на интернет-серфинг, ориентированный в первую очередь на конфиденциальность. В Google приводят исследование Pew Research Center, в котором утверждается, что 72% пользователей в интернете чувствуют, что почти все их действия отслеживаются, а 81% заявили, что потенциальные риски от сбора данных превышают положительные стороны. Поэтому в Google решили, что после отмены сторонних cookie-файлов они не планируют вводить альтернативных способов отслеживания действий пользователей.