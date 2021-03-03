Рудьковскому вручили подозрение в похищении человека

Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в похищении своего бывшего бизнес-партнера, экс-руководителя компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от «Слуги народа».
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах
«В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения», — отметил источник.
Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем рождения.
Напомним, следствие установило, что в начале 2012 года Семинского похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях. Экс-руководителя «Нефтегаздобычи» систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долл.
Олега Семинского похитили 3 февраля 2012 года, когда он возвращался домой. Для этого злоумышленники устроили подставное ДТП.
В 2019 году Московский городской суд приговорил Рудьковского к двум годам колонии общего режима. Его обвиняли в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году. В России утверждают, что Рудьковский признал свою вину.
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