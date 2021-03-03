США пообещали не свергать режимы и не насаждать демократию силой

Соединенные Штаты откажутся от политики силового продвижения демократии в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по внешней политике страны.
«Мы не будет насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции. Кроме того, США откажется от попыток силой свергать авторитарные режимы», — сообщил Блинкен.
По словам главы внешнеполитического ведомства, прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет «поддерживать демократию во всем мире». «Однако как? Мы будем использовать силу собственного примера. Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, прекращению несправедливой практики действий. Мы будем стимулировать демократическое поведение», — заявил Блинкен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016