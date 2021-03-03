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США пообещали не свергать режимы и не насаждать демократию силой

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США пообещали не свергать режимы и не насаждать демократию силой

Соединенные Штаты откажутся от политики силового продвижения демократии в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по внешней политике страны.

«Мы не будет насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции. Кроме того, США откажется от попыток силой свергать авторитарные режимы», — сообщил Блинкен.

По словам главы внешнеполитического ведомства, прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов.

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При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет «поддерживать демократию во всем мире». «Однако как? Мы будем использовать силу собственного примера. Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, прекращению несправедливой практики действий. Мы будем стимулировать демократическое поведение», — заявил Блинкен.

США, демократия, Энтони Блинкен
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Среда, 3 марта 2021
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