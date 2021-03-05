Ермак надеется на ускоренный процесс вступления Украины в НАТО

Процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускорен, поскольку Украина стоит на границе защиты демократических ценностей, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идёт война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор», — заявил Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с «Европейским политическим центром» в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Глава Офиса президента напомнил, что в июне 2020 года Североатлантический альянс наделил Украину статусом участницы программы «Партнерство расширенных возможностей», что «вывело Украину на новый уровень».

По словам Ермака, «сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации».

«Членство в НАТО — наша цель», — резюмировал Ермак.