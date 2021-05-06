Ермак заявил о полной поддержке США получения Украиной ПДЧ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.
«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», — сказал Ермак в комментарии информационному агентству «Интерфакс-Украина» по итогам совместного брифинга госсекретаря США и президента Украины.
В тоже время, по словам руководителя Офиса президента, подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.
«В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс», — добавил он.
Кроме того, на встрече Блинкен и Зеленский детально обсудили вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, рассказал Ермак. «Есть конкретика. Она заключается в полной поддержке со стороны США украинских интересов относительно „Северного потока-2“. США выступают категорически против его строительства», — сообщил он.
Руководитель Офиса президента также добавил, что украинская и американская стороны обсудили на встрече вопрос укрепления взаимодействия в Черном море. «Этот вопрос обсуждался и обсуждается. Мы рассматриваем различные формы нашей кооперации, в том числе, геополитические и военные. Более конкретные подробности могут стать известными общественности, надеюсь, уже в скором времени», — подытожил Ермак.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016