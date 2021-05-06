Войти
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
дружба народов
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне
дружба народов
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Ермак заявил о полной поддержке США получения Украиной ПДЧ

177
Ермак заявил о полной поддержке США получения Украиной ПДЧ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», — сказал Ермак в комментарии информационному агентству «Интерфакс-Украина» по итогам совместного брифинга госсекретаря США и президента Украины.

В тоже время, по словам руководителя Офиса президента, подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

«В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс», — добавил он.

Кроме того, на встрече Блинкен и Зеленский детально обсудили вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, рассказал Ермак. «Есть конкретика. Она заключается в полной поддержке со стороны США украинских интересов относительно „Северного потока-2“. США выступают категорически против его строительства», — сообщил он.

Читайте также: Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США

Руководитель Офиса президента также добавил, что украинская и американская стороны обсудили на встрече вопрос укрепления взаимодействия в Черном море. «Этот вопрос обсуждался и обсуждается. Мы рассматриваем различные формы нашей кооперации, в том числе, геополитические и военные. Более конкретные подробности могут стать известными общественности, надеюсь, уже в скором времени», — подытожил Ермак.

НАТО, ПДЧ, Андрей Ермак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 6 мая 2021
Среда, 5 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Настоящие истории успеха скучны

Независимо от того, велики ли ваши амбиции или вы просто хотите внести небольшие улучшения, факторы успеха в значительной степени невидимы. Это не великие прозрения, ведущие к потоку действий, а тонкие системы, где результат приходит со временем. Эта реальность требует от нас не только смелости, но и любопытства. Нужно попытаться понять самих себя - и когда мы на высоте, и когда нам не удается сделать то, что нужно. Успех - это во многом результат тщательного проектирования, а не героических усилий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016