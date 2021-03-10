В Кремле тоже уверяют, что ничего не слышали о новом плане урегулирования на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования на Донбассе, о котором заявлял глава ОП Андрей Ермак.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в среду.

Ранее СМИ сообщили, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования на Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, этот план «отвечает духу Минских соглашений».

Ранее сегодня в МИД РФ сообщили, что ничего не знают о подобном плане.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также заявил, что встреча лидеров «нормандкой четверки» на данный момент не прорабатывается, так как условия, необходимые для ее проведения, не выполнены.