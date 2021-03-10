После ограничения Twitter в России «легла» масса государственных сайтов

После того, как российский Роскомнадзор объявил о том, что вводит меры против Twitter, сайт ведомства перестал открываться. Проблемы начались и с порталами других российских государственных ведомств.
Как сообщают местные СМИ, у пользователей с разными провайдерами связи не работают разные сайты. Отдельные пользователи сообщают о проблемах с сайтом Госдумы, Кремля и правительства. Также у некоторых пользователей сети перестали загружаться сайты ведомств: Следственного комитета РФ, Минцифры, Минфина и так далее.
Сервис Downdetector фиксирует сбои у одного из крупнейших операторов связи в России, Ростелекома. 92% пользователей по состоянию пожаловались на подключение к интернету.
Напомним, ранее сегодня российский Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter. Там заявили, что интернет-сервисом Twitter якобы не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.
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