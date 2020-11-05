В Кремле отреагировали на новые предложения Украины по Донбассу

Подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию на Донбассе отличаются от алгоритма минских договорённостей, сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили об отношении Кремля к подготовленному украинской стороной плану совместных шагов по Донбассу, а также предложении Киева о проведении встречи в «нормандском формате» до конца года.

«Насколько я понимаю, там речь идёт о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Пескову задали вопрос, означает ли это ответ «нет» на украинские предложения с российской стороны.

«Я не знаю, был ли этот план получен российской стороной и был ли он уже изучен, что, безусловно, необходимо, чтобы сформулировать позицию», — сказал Песков.

Пресс-секретарю также задали вопрос относительно возможности встречи глав государств в «нормандском» формате.

«Нового ничего не скажешь. Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определённого результата. Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договорённостей между главами государств и правительств. К ранее достигнутым договоренностям можно отнести договорённости, достигнутые два года назад в Париже. Если бегло ознакомиться с доступным для публики документом, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня», — сказал Песков.