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В паспорт вакцинации ЕС будут включать не все вакцины

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В паспорт вакцинации ЕС будут включать не все вакцины

Разрабатываемый Еврокомиссией проект паспорта вакцинации ЕС, который получит название «зеленого цифрового пропуска», будет включать лишь вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА). Об этом сообщил в пятницу телеканал Euronews со ссылкой на свой источник в Брюсселе.

Телеканал отметил, что Еврокомиссия в своем проекте создания европейского «зеленого пропуска», который будет представлен 17 марта, будет исходить из принципа, что возможные послабления для перемещения внутри Евросоюза будут даваться только тем, кто сделал прививку вакциной, лицензированной в ЕС. Еврокомиссия отмечает, что страны могут прививать своих граждан любой вакциной, однако взаимно признанными в ЕС будут считаться только утвержденные EMA препараты.

Презентация проекта европейского «зеленого пропуска» — это еще не его вступление в силу. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для урегулирования всех технических деталей странам ЕС потребуется как минимум три месяца, то есть такой документ может появиться не раньше лета. В ходе этой работы с участием стран — членов ЕС проект Еврокомиссии может претерпеть существенные изменения.

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Еврокомиссия осенью прошлого года заключила шесть контрактов с западными компаниями — разработчиками вакцин по их предзаказу для государств ЕС. Из них 4 компании: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson уже смогли произвести вакцины и получили по ускоренной процедуре разрешения на их поставки в страны ЕС.

При этом российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которую уже используют в некоторых странах сообщества, пока не прошла сертификацию в ЕМА.

ЕС, паспорт вакцинации
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Пятница, 12 марта 2021
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