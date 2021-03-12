AstraZeneca прокомментировала данные о негативных последствиях от вакцины

Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от коронавируса заявила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет, сообщает телеканал CNN.

«Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от коронавируса», — приводит канал заявление компании.

Компания также подчеркнула, что «в действительности», по ее данным, «число таких случаев среди вакцинированных значительно ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом». AstraZeneca готова поддержать любое текущее расследование в отношении ее препаратов.

Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия. В пятницу к ним присоединились Таиланд, Румыния и Болгария.