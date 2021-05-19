ВОЗ считает оправданным применение вакцины Johnson & Johnson

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что преимущества от использования вакцины производства компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson — превышают риски возможного образования тромбов при ее применении. Об этом говорится в распространенном в среду в Женеве заявлении комитета.
«Комитет пришел к выводу, что преимущества от использования вакцины Janssen против COVID-19 перевешивают риски тромбоза и тромбоцитопении. Это на сегодняшний день единственная одобренная для использования однокомпонентная вакцина от коронавируса, которая может стать важным инструментом для обеспечения доступа труднодоступных групп населения к вакцинации», — говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что консультативный комитет пришел к такому выводу на основе изучения данных об использовании вакцины в США, где по состоянию на 7 мая было введено более 8 млн доз. Всего было зафиксировано 28 случаев тромбоза в среднем через девять дней после применения препарата Janssen. Средний возраст лиц, у которых было выявлено это заболевание после вакцинации, составляет 40 лет.
По данным комитета, симптомы тромбоза после использования препарата Janssen схожи с теми, которые наблюдались после применения вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о риске побочных последствий, к которым может привести вакцинация от коронавируса, но вместе с тем подчеркнул, что польза от прививок многократно превышает риски.
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