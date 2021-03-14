Рада уже в ближайшее время примет законопроект об отмене перевода часов

Верховная Рада сможет 19 марта рассмотреть во втором чтении законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине (№ 4201), считает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция «Слуга народа»).

«Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект № 4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента», — сказала Пидласа в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект «Об исчислении времени в Украине» (№ 4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете «Голос Украины».

Раньше Пидласа объясняла, что в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то депутаты исключат данную норму из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете «Голос Украины». Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта. Вместе с тем, как отмечала парламентарий, если же возникнут какие-либо трудности и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то «мы еще дважды переведём часы, но 25 октября — в последний раз».