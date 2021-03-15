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В Украине за сутки 6 792 новых случая COVID-19

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В Украине за сутки 6 792 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 6 792 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 3 491 человек, умерло 130 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 497 человек; летальных случаев — 130; выздоровело — 3 491 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 467 548 человек, 28 433 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 226 007 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

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