Великобритания назовет Россию «самой большой угрозой»

Великобритания на грядущей неделе назовет Россию «самой большой угрозой» стране, сообщила газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер Борис Джонсон представит во вторник.
По данным издания, в обзоре Россия названа «самой большой угрозой, исходящей со стороны государства». Согласно газете, это связано с частыми агрессивными вторжениями РФ в водное и воздушное пространство Великобритании, а также с приписываемой Москве готовностью использовать убийства диссидентов на британской земле. Китай, в свою очередь, назван в документе «конкурентом». Отмечается, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Великобритании в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину.
«Главная угроза Великобритании исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», — заявил изданию источник в британском правительстве.
Другой неназванный источник отметил, что Россия является «враждебным государством», в то время как Китай — это «глобальный вызов». «В случае с Китаем подход таков: конкуренция, где это необходимо, сотрудничество, где это возможно, противодействие, когда это необходимо», — добавил собеседник газеты.
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