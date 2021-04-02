Уже вторая страна ЕС решила прививать вакциной от AstraZeneca только людей старше 60 лет

Нидерланды вслед за ФРГ решили продолжать прививать вакциной от англо-шведской компании AstraZeneca только людей старше 60 лет. Об этом объявило Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта страны.
«Главный вопрос заключается в том, появляются данные осложнения после прививки или они имеют место еще до вакцинации,— приводятся на сайте ведомства слова министра здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге.— Очень важно, чтобы случаи в Нидерландах были тщательно изучены (Европейским агентством лекарственных средств, EMA.— Ред.). Но лучше перестраховаться, поэтому мы приостанавливаем использование вакцины для людей младше 60 лет в качестве меры предосторожности».
Германия приняла решение не прививать вакциной от компании AstraZeneca людей моложе 60 лет 31 марта. До этого несколько европейских стран временно отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. 30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria.
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