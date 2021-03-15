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Украина готова выдавать свидетельства о вакцинации

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Украина готова выдавать свидетельства о вакцинации

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в комментарии Telegram-каналу «Коронавирус инфо».

Согласно сообщению, если страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика.

«Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19», — сказал Ляшко.

вакцинация, Виктор Ляшко, паспорт вакцинации
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