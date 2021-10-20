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Руководителя здравоохранения Запорожье отстранят из-за низких темпов вакцинации

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Руководителя здравоохранения Запорожье отстранят из-за низких темпов вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что инициирует отставку руководителя здравоохранения Запорожье из-за неправильно выстроенного процесса вакцинации от COVID-19, информирует пресс-служба Минздрава.

«К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом. И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки — более 226 тысяч. И это не предел — регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья», — отметил Ляшко.

Министр также подчеркнул, что в городе действует шесть центров массовой вакцинации от коронавируса, а в ближайшее время откроются еще два.

Ляшко не назвал фамилию чиновника, которого планирует отстранить от работы. В Запорожье возглавляет Департамент здравоохранения городского совета Виктория Ушакова.

Ранее Виктор Ляшко Виктор Ляшко подписал и направил для выполнения правительственное поручение об установлении целевых показателей охвата населения вакцинацией. Еженедельно в Украине должны делать 1,5 млн прививок от коронавируса, каждая область получила свою «планку».

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После перехода Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей в «красную зону» карантина в этих регионах количество прививок увеличилось вдвое.

Во вторник, 19 октября, в Украине от коронавируса вакцинировались 226 587 человек, что является рекордом за все время антиковидных прививок в стране.

Запорожье, вакцинация, Виктор Ляшко
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