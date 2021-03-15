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Немецкие специалисты отметили рост числа случаев редкого вида тромбоза после вакцинации AstraZeneca

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Немецкие специалисты отметили рост числа случаев редкого вида тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Эксперты германского Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха наблюдают увеличение числа проявлений специфической формы тромбоза мозговых вен после применения вакцины против коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении медицинского регулятора, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

«Институт Пауля Эрлиха после активных консультаций по поводу выявленных в Германии и Европе случаев серьезных тромботических осложнений рекомендует приостановить прививки препаратом AstraZeneca», — говорится в документе. В нем отмечается, что к настоящему моменту с 11 марта (когда было опубликовано предыдущее заявление регулятора о применении вакцины) зарегистрированы новые случаи осложнений.

«При анализе новых данных эксперты Института Пауля Эрлиха наблюдают за бросающимся в глаза ростом числа случаев проявления специфической формы очень редкого тробмоза мозговых вен в совокупности со снижением количества тромбоцитов (тромбоцитопения) и кровотечением, совпадающим по времени с прививками вакциной AstraZeneca», — отмечается в заявлении.

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Регулятор ФРГ добавил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучает новые сведения и вакцинация препаратом AstraZeneca, включая введение второй инъекции, приостановлена как минимум до того, как EMA объявит свое решение о дальнейших действиях. Институт Пауля Эрлиха также призвал немедленно обратиться к врачам жителей, которые более четырех дней чувствуют себя плохо после прививок препаратом AstraZeneca.

ФРГ, AstraZeneca
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