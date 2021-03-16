В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки вакциной АstraZeneca

В Италии зарегистрированы восемь подозрительных случаев смерти после применения вакцины от COVID от компании AstraZeneca, заявил гендиректор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини.
«У нас 8 скончавшихся и 4 тяжелых происшествия, некоторые из них произошли много дней спустя после прививки. Поскольку ведутся следственные проверки, сроки затягиваются, и мы запустили срочный сбор данных и документации», — сказал он в интервью газете la Repubblica.
Магрини вновь повторил мнение о безопасности вакцины AstraZeneca, успокоив уже принявших первую дозу препарата. По его словам, они «не должны ничего делать, кроме того, чтобы сообщить о возможных симптомах своему врачу».
«Решение о приостановке было принято, потому что несколько европейских стран, включая Германию и Францию, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных нежелательных явлений и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать заново. Это был выбор политического типа», — сказал гендиректор Aifa.
Говоря об общей доступности вакцины, Магрини напомнил, что согласно национальному плану вакцинации в стране к лету будут доступны 20 миллионов доз в месяц.
На минувшей неделе прокуратуры трех сицилийских городов занялись расследованием обстоятельства гибели трех человек вскоре после прививки от коронавирусной инфекции с использованием препарата АstraZeneca. Накануне прокуратура пьемонтского города Биелла наложила арест на партию вакцины от AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому был введен препарат. Следователи открыли расследование по факту летального исхода и наложили «срочный превентивный арест на партию ABV5811 по всей национальной территории», говорится в их сообщении.
На прошлой неделе EMA сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Швеция, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины.
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