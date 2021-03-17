Посол Великобритании в Украине сделала прививку индийской вакциной

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что вакцинировалась от Covid-19.
«Я привилась от Covid-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от Covid — это выход из пандемии», — написала Симмонс в микроблоге в Twitter.
Как сообщалось, 3 марта Симмонс написала в Twitter, что закупленная Украиной вакцина от коронавирусной болезни Covid-19 Covishield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными.
«Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield — это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле категорически неправильно», — подчеркнула она.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016