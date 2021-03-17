Посол Великобритании в Украине сделала прививку индийской вакциной

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что вакцинировалась от Covid-19.

«Я привилась от Covid-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от Covid — это выход из пандемии», — написала Симмонс в микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, 3 марта Симмонс написала в Twitter, что закупленная Украиной вакцина от коронавирусной болезни Covid-19 Covishield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными.

«Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield — это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле категорически неправильно», — подчеркнула она.