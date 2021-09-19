Посол Британии присоединилась к маршу КиевПрайда

Посольство Великобритании в Украине поздравило Киев с успешным проведением Марша равенства.

Об этом дипведомство написао в Фейсбуке и разместило фото с акции.

«Поздравляем Киев с успешным проведением Марша равенства сегодня. Посол Мелинда Симмонс и команда посольства с гордостью присоединились к КиевПрайду в поддержку равенства, свободы и прав человека для всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 19 сентября, прошел Марш равенства-2021 за права человека для ЛГБТ+ сообщества.