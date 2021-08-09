Посол Британии заявила о «решенном» вопросе может ли Украина стать членом НАТО

Государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, поддерживают стремление Украины вступить в НАТО и вопрос о том, может ли украинское государство присоединиться к Альянсу, уже в принципе решен, считает посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

В интервью изданию «ВВС Украина» дипломат отметила, что разговоры о том, что нужно Украине для вступления в НАТО с украинской властью «происходят регулярно, однако сдвигов пока нет».

«С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО — все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, — в некоторых сферах больше, чем у других», — подчеркнула Симмонс.

Она уточнила, что в частности, Украине необходимо провести институциональную реформу в сфере обороны.

«Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс. В дополнение, статус „Партнера расширенных возможностей“ и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности», — отметила дипломат.

Симмонс добавила, что одной из её задач, как посла контактного консульства НАТО в Украине (переходящий статус, которым с 2019 года временно обладают британское и канадское посольства — Ред.) является ведение диалога с Украиной, а также оказание помощи на пути членства страны в Альянсе.