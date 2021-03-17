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Первый человек в Украине получил обе дозы вакцины от Covid-19

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Первый человек в Украине получил обе дозы вакцины от Covid-19

Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив во вторник вторую прививку, сообщает в среду утром Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины «Коронавирус инфо».

«9840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано одной дозой 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) одного лица», — говорится в сообщении.

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Всего, по данным «Коронавирус инфо», с начала прививочной кампании от Covid-19 привито 71 тыс. 923 человека, из них получили одну дозу 71 тыс. 922, а завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек.

вакцинация
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