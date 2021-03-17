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Почему растут цены на продукты и горючее

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Почему растут цены на продукты и горючее

В Украине наблюдается стремительный рост цен на продовольственные товары и нефтепродукты. Рост вызван подорожанием сырьевых товаров на международных рынках, активным участником которых является Украина.

Например, Украина — крупный экспортер пшеницы. Соответственно, когда в мире растет цена на зерно — рост цен происходит и внутри страны. Это так называемый экспортный паритет. Ведь производители не будут продавать зерно на внутреннем рынке дешевле, чем оно стоит на внешних.

В результате, в феврале 2021, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рост потребительских цен в Украине составил 7,5%. Основной причиной скачка инфляции, которая вышла за целевой показатель НБУ в 5%, является резкий рост цен на продовольственные товары и нефтепродукты в мире.

Индекс цен на продукты питания, который рассчитывает Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (FAO), в феврале вырос на 17%. Это самые высокие темпы роста с 2012 года.

«Учитывая высокий удельный вес продуктов питания в потребительской корзине (41%) и открытость экономики Украины, отечественная инфляция особенно остро ощущает на себе эти глобальные тенденции. В частности, высокие темпы роста цен демонстрируют яйца (85% г/г), сахар (62% г/г) и подсолнечное масло (35%)», - объясняет Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований инвесткомпании ICU.

Кроме того, в Украине происходит и стремительный рост цен на нефтепродукты, вызванный ростом мировых цен на нефть. Наблюдается и рост цен на сталь из-за рекордно высоких цен на железную руду.

По прогнозам ICU, рост цен будет продолжаться в течение первой половины 2021, а дальше «текущий всплеск цен на продовольствие должен развернуться во второй половине года».

«С учетом таких инфляционных тенденций и постепенного восстановления экономики, с высокой вероятностью, НБУ еще раз повысит свою учетную ставку (до 7%)», — считает Николайчук.

Национальный банк Украины не может влиять на динамику роста мировых цен на сырьевые товары. Однако он может повлиять на темпы потребления / сбережения в Украине и, таким образом, регулировать экономическую активность.

Так, в связи с ростом инфляции и ее выходом за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п., 4 марта Национальный банк увеличил учетную ставку с 6% до 6,5%. Учетная ставка определяет стоимость кредитных денег в экономике. Соответственно, рост ставки НБУ в будущем приводит к росту стоимости кредитов. А это, в свою очередь, стимулирует население меньше потреблять в долг и больше экономить. Ведь доходность депозитов в этом случае — также растет.

Таким образом, увеличение учетной ставки НБУ снижает темпы кредитования и ослабляет экономическую активность. Одновременно с этим и замедляется инфляция.

Как именно мировой рост цен влияет на украинский рынок?

Пшеница, кукуруза, ячмень, рапс, подсолнечное масло

Украина входит в пятерку крупнейших в мире экспортеров зерновых культур. В 2020 году поставки зерновых на международные рынки составляли 20% всего экспорта из Украины.

По данным Минэкономразвития, в 2020/2021 маркетинговом году экспорт зерновых и зернобобовых из Украины составил 33,4 млн. тонн, в том числе: пшеницы — 13,9 млн. тонн, кукурузы — 14,9 млн. тонн, ячменя — 4 млн тонн.

Объемы экспорта этих культур составляют соответственно 55% урожая пшеницы в 2020 году, 50% урожая кукурузы, а также 51% урожая ячменя.

Такие темпы экспорта зерновых обусловлены резким ростом цен на международных рынках: с августа 2020 пшеница в регионе Черного моря подорожала на 40% — до $282/т по состоянию на 10 марта 2021, кукуруза выросла в цене на 60% — до $262/т, ячмень подорожал на 40% — до $262/т.

Рост связан с несколькими факторами: неурожай в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий, увеличение спроса со стороны Китая, а также ограничительные меры на экспорт пшеницы со стороны России.

Соответственно, значительный спрос на наше зерно, а также рост мировых цен, приводит к удорожанию аналогичной продукции на внутреннем рынке. В частности, закупочные цены в Украине на пшеницу 2 класса по сравнению с мартом 2020, выросли на 54%, кукурузу — на 78%, ячмень — на 77%.

А это, в свою очередь, приводит к росту себестоимости производства мяса (говядина выросла в цене на 14%, свинина на 4%, цена на птицу пока не изменилась), яиц (подорожали на 62%), макаронных и хлебобулочных изделий.

Биржевые цены на сахар в течение года выросли на 34%. В то же время, в Украине они подорожали на 53% до 18,6 грн/кг. Производители сахара объясняют скачок цен засухой в 2020 году, в результате которой сократился урожай.

Закупочные цены на сою на внутреннем рынке Украины в марте выросли на 88% по сравнению с мартом 2020 года. Аналогично растут и экспортные цены на сою.

Более чем на 40% выросли цены на подсолнечное масло. Как известно Украина — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. В прошлом году Украина экспортировала жиров и масла на $5,7 млрд., а это 12% всего украинского экспорта по результатам 2020 года.

Учитывая свое рыночное преимущество, украинские производители масла, крупнейший среди которых — агрохолдинг Kernel Андрея Веревского — имеют возможность влиять на цену продукта. Выводы по поводу сильного роста цен на подсолнечное масло должен дать Антимонопольный комитет Украины.

Нефть и нефтепродукты

С августа 2020 мировые цены на нефть выросли более чем на 50% — до $69 за баррель.

Рост связан с вливанием триллионов денежных единиц в долларовом эквиваленте, напечатанных правительствами стран, ожиданиям экономического восстановления, связанного с активной вакцинацией населения в мире, а также планами лидера группы ОПЕК — Саудовской Аравии — сократить добычу нефти, чтобы поддержать рост мировых цен.

Рост составил с $40 в октябре 2020 году до $70 за баррель в марте 2021.

В свою очередь мировой рост цен на нефть потянул оптовые цены на нефтепродукты. А потом начали расти и ценники на стелах АЗС. Украина, как зависимая от импортных энергоносителей страна, не осталась в стороне от мирового тренда.

Ежегодно Украина импортирует более 80% дизтоплива и более 50% бензинов. Доля импортного автогаза составляет 79%.

Соответственно, средние розничные цены на дизтопливо с августа 2020 выросли на 21,4%, средняя цена бензина А-95 — на 27% до 29 грн/л, а автогаз на заправках подорожал на треть.

Железная руда и сталь

В марте мировые цены на железную руду выросли до максимального за 9 лет уровня. В целом с августа 2020 цены на железную руду выросли с $ 122/т до почти $ 170/т в марте 2021 года.

Основной спрос на железорудное сырье в мире формирует Китай по окончании новогодних праздников. Кроме того, стоимость руды выросла также на ожиданиях повышения спроса на сталь в результате восстановления мировой экономики после начала вакцинации населения.

Рост цен на руду, а также активное пополнение запасов трейдерами на фоне новостей о восстановлении экономики провоцирует рост цен на металлопрокат.

По данным госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», во второй половине февраля — первой неделе марта котировки на длинный прокат увеличились на $40-65 в зависимости от региона.

Рост цен на сырье, стальной лом и готовую продукцию связан с анонсированным государственными программами стимулирования экономического развития по преодолению последствий пандемии.

Рост цен на сырье и сталь в мире, в первую очередь в Китае, с небольшим временным лагом приводит к аналогичному удорожанию металлопроката на нашем внутреннем рынке. Ведь Украина входит в 15 крупнейших производителей стали в мире. Международные рынки — ключевые рынки для наших металлургов.

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В 2020 году из Украины было поставлено на внешние рынке стали и металлопроката на $9 млрд, руды — на $4,4 млрд. В общем это 27% всего товарного экспорта Украины за прошлый год.

При этом объемы экспорта руды в 2020 году выросли на 23%, а металла наоборот упали на 12%. Это объясняется тем, что на фоне активного роста цен на руду горно-металлургические компании (наибольшей является Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского) сделали акцент на экспорте сырья вместо его переработки внутри страны.

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