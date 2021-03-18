Ученые выявили повышенный риск для пожилых повторно заболеть COVID-19

Пожилые люди старше 65 лет имеют больше шансов заразиться коронавирусом повторно. Это следует из исследования ученых, опубликованного в научном журнале The Lancet.
«Мы обнаружили, что уровень защиты среди населения составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше», — уточняется в материале.
Ученые отметили, что подобные данные можно объяснить возрастными изменениями в иммунной системе пожилых людей, так называемым иммунным старением. Эти изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему и координацию иммунных ответов организма.
Специалисты проводили исследование на основе данных массового ПЦР-тестирования в Дании. В 2020 году его прошли примерно 4 млн человек (69% населения страны).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016