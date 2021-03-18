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Госстат зафиксировал увеличение смертности в Украине на 7,5%

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Госстат зафиксировал увеличение смертности в Украине на 7,5%

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 7,5%.

Об этом сообщает Госстат.

Всего в начале года в Украине умерло 57 721 человек. Это на 4 111 смертей больше, чем за январь-2020 года, когда умерло 53 610 человек.

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 21 931 человек (в прошлом году 27 928), миграционный прирост составил 2 272 человека (в прошлом году - 3 170).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 февраля 2021 года составляла 41 554 836 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 33 518 человек.

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Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

По официальной информации, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

Госстат, смертность
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