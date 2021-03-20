Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение, согласно которому Игры в японской столице будут проходить без участия зарубежных зрителей. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его информации на решение правительства страны повлияла коронавирусная пандемия, темпы распространения которой не позволят провести на безопасном уровне международные соревнования.