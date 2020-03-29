Стала известна возможная дата открытия Олимпиады в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность проведения церемонии открытия соревнований 23 июля 2021 года, пишет New York Times со ссылкой на источник.
Как уточнил собеседник издания, окончательное решение ожидается в течение нескольких недель. При этом на 29 марта запланирована экстренная встреча членов Международного олимпийского комитета — вполне вероятно, что по ее итогам будут объявлены новые сроки Игр.
24 марта МОК объявил, что ОИ-2020 отложены на год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха было заявлено, что состязания состоятся не позднее лета 2021 года и сохранят название «Токио-2020». Позднее Бах отметил, что у олимпийского комитета не было сомнений в способности Японии принять Игры, но были опасения относительно готовности других стран участвовать в Олимпиаде.
До этого Норвегия, Австралия и Канада отказались отправлять своих спортсменов на Игры, а Олимпийский комитет США попросил перенести старт соревнований.
По изначальным планам летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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