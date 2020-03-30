Стала известна дата проведения Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет назвал даты летней Олимпиады в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МОК в понедельник.
«Международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, правительства Японии и Токио сегодня согласовали новые даты проведения Олимпийских игр 2020 года в 2021 году. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года», — говорится в сообщении.
24 марта было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр-2020. Причина — вспышка коронавируса, парализовавшая спорт во всем мире. Из-за нее были отменены или перенесены многие международные крупнейшие соревнования, а также национальные первенства.
Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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