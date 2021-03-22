За воскресенье в Украине привили менее 3 тысяч человек

В Украине за воскресенье, 21 марта, сделали 2715 прививок от коронавируса. С начала кампании вакцинировали первой дозой 111 024 человек, еще один украинец получил две дозы.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По сравнению с предыдущими сутками в Украине сделали на 1253 прививки меньше. Вакцинация проводилась 66 мобильными бригадами.
Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области — 770. За весь период также больше всего вакцинированных в этом регионе — 9014 прививок.
При этом в Украине с 22 марта к организации вакцинаций от коронавируса добавились 565 стационарных пунктов прививок. В конце месяца к этому числу планируют добавить еще 2 тысяч пунктов.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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