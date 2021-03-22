Трамп собирается запустить собственную социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп планирует через две-три недели создать собственную соцсеть, чтобы через неё возобновить общение с согражданами, заявил его советник Джейсон Миллер.
«Я думаю, что бывший президент Трамп вернётся в соцсети через два-три месяца, причём он сделает это через собственную социальную сеть», — сказал он телеканалу Fox News.
Миллер полагает, что новая платформа «будет самым модным из того, что есть в соцсетях. Она полностью изменит мир соцсетей».
Советник Трампа пояснил, что бывший глава государства провёл ряд встреч по поводу этого проекта. Также, по словам Миллера, «многочисленные компании» выражали интерес к задумке Трампа.
«Новая социальная платформа будет чем-то масштабным», — заявил Миллер, добавив, что данная соцсеть, по его мнению, привлечёт «десятки миллионов человек».
Крупнейшие американские соцсети приостановили действие аккаунтов Трампа после беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января 2021 года. По мнению руководителей соцсетей, Трамп своими заявлениями косвенно подтолкнул поддерживающих его демонстрантов к насилию.
Трамп, согласно опросам, по сей день сохраняет популярность у республиканского электората. Он давал понять, что уходить с политической арены не собирается.
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