В Украине преобладают тяжелые и очень тяжелые формы коронавируса

В Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания COVID-19. Сейчас госпитализируют пациентов лишь с тяжелыми формами заболевания.
Об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в Facebook.
Она отметила, что еще год назад в Украине госпитализировали практически всех пациентов с COVID.
«Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения», — написала Голубовская.
Ранее ученые НАН сообщали, что причинами роста заболеваемости COVID стали сезонный фактор, распространение в стране «британского» штамма коронавируса, а также пренебрежение карантинными правилами.
При этом в НАН прогнозируют рост смертности от коронавируса как минимум до апреля.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 7893 новых случая COVID. При этом госпитализировали за вчера более 3 тысяч человек, летальных случаев 157.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016