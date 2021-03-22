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В Европе снизился уровень доверия к вакцине от AstraZeneca

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В Европе снизился уровень доверия к вакцине от AstraZeneca

Доверие к вакцине от коронавируса фармкомпании AstraZeneca значительно снизилось в европейских странах после появления информации о возможных осложнениях и приостановке ее использования в ряде стран, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.

По сравнению с февральским опросом, люди во Франции, Германии, Испании и Италии стали меньше доверять препарату AstraZeneca и считают его скорее небезопасным. Так, например, в феврале 43% немцев считали вакцину безопасной, 40% — небезопасной. Теперь большинство (55%) считает, что вакцина небезопасна, противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных в Германии.

Во Франции 43% участников опроса уже в феврале считали вакцину AstraZeneca небезопасной, иначе полагали 33%. В марте доверие к вакцине сильно снизилось: небезопасной вакцину считают уже 61%, доверяют ей только 23%.

В Италии и Испании опрошенные ранее считали препарат безопасным (54% и 59% соответственно). В марте эти показатели упали до 36% и 38%, в обоих случаях опрошенные скорее считают вакцину небезопасной (43% и 52% соответственно).

Лишь в Британии респонденты практически не изменили своего отношения к препарату от AstraZeneca. Большинство (77%) верят в безопасность вакцины, в февраля так считали 81% респондентов. В марте к исследованию присоединились Швеция и Дания. В Швеции вакцину скорее считают безопасной 43%, небезопасной — 34%. В Дании это соотношение составляет 42% на 42%. Однако в обоих случаях вакцину считают менее безопасной, чем альтернативы от Pfizer и Moderna.

Опрос проводился с 15 по 18 марта. В нем приняли участие 1672 британцев, 2024 немцев, 1022 французов, 1016 итальянцев, 1050 испанцев, 1004 датчан, 1017 шведов.

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Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

AstraZeneca
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