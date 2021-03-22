Apple продолжает набирать персонал в киевский офис

Компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине — ищут регионального менеджера по персоналу (Country Field Staff Manager, Ukraine).
Вакансию опубликовали на сайте Apple 19 марта, сообщает Экономическая правда.
«Country Field Staff Manager возглавляет географически большую и разнообразную команду сотрудников по продажах на местах, которые работают в магазинах партнеров Apple», — говорится в объявлении.
«Мы ищем лидеров с опытом руководства крупными командами, которые увлечены Apple и могут положительно влиять на команду и партнеров. Мы хотим расширить возможности продаж и повысить качество обслуживания клиентов», — добавляют в Apple.
Отмечается, что менеджер будет заниматься разработкой и реализацией ежеквартальных бизнес-планов.
Он также будет сотрудничать с менеджерами по операциям в точках продаж, обучению, маркетинговой программе и ключевым менеджером по работе с клиентами.
Также менеджер будет контролировать продажников, которые работают с клиентами, соблюдают ли они все правила Apple.
Среди требований: опыт управления большими командами, степень бакалавра с прекрасными навыками устного и письменного общения на английском.
Напомним, весной 2020 года зарегистрировала в Украине юрлицо, летом того же года искала Chief Accountant для киевского офиса.
В марте 2021 года компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине — аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.
Компания Apple запустила на основном сайте украинский раздел — apple.com/ua: часть информации представлена на украинском, основная — все еще на английском.
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