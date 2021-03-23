В Чернобыле начали исчезать воробьи

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник заявил, что на территории зоны отчуждения начали вымирать воробьи. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно данным специалистов, во время проведения учета в 2020 году эти птицы не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц.

«Синантропным видам птиц не хватает людей, даже если людям еще учиться и учиться сознательному и бережному отношению к природе», — подчеркивается в сообщении.

Эксперты отметили сокращение популяции как полевых, и так домашних воробьев, населяющих зону отчуждения и Украину в целом.

Тем не менее специалисты заявили, что говорить о полном исчезновении этих птиц пока рано, однако они рискуют попасть в группу риска.