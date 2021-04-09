Кличко призвал власти ввести общенациональный локдаун

Столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.

Соответствующее заявление Кличко сделал во время онлайн-брифинга в пятницу.

«Я обращаюсь к правительству, безотлагательно рассмотреть вопрос о введение общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Передвижение между регионами нашей страны должно быть ограничено. С контролем за соблюдением строгих правил, а то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисе, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города. Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране», — отметил Кличко.