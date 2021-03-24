Тищенко «разжаловали» до главы Закарпатской областной парторганизации «Слуги народа»

Народный депутат Николай Тищенко (фракция «Слуга народа») стал главой Закарпатской областной организации одноименной партии.

Решение о его избрании было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации, сообщает сайт партии «Слуга народа».

Отмечается, что на этом посту Тищенко сменил народного депутата Игоря Кривошеева.

Вместе с тем, Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии «Слуга народа», временной главой которой назначили народного депутата от «слуг» Лесю Забуранную.