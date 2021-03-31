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Кристина Квин уверена, что Байден все-таки позвонит Зеленскому

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Кристина Квин уверена, что Байден все-таки позвонит Зеленскому

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин высказала уверенность в том, что телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским произойдет.

«Речь госсекретаря США Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет», — сказала Квин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В свою очередь заместитель политического советника Линетт Бенке указала, что в посольстве США в Украине очень надеются, что оба президента смогут поговорить напрямую, но не стоит забывать, однако, сколько всего достигнуто на других уровнях, несколько ниже уровня лидеров стран.

«В начале февраля, очень быстро после начала работы этой администрации, Государственный секретарь Блинкен разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Кулебой. Министр обороны Таран разговаривал с министром обороны Остином. Глава Офиса президента Ермак разговаривал с советником по национальной безопасности США Салливаном. В ближайшее время состоятся контакты других чиновников. И каждый день наше посольство в Киеве работает с украинскими коллегами над нашими совместными приоритетами», — пояснила она.

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Бенке отметила, что и Белый дом, и Госсекретарь Блинкен неоднократно подчеркивали преданность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Госсекретарь сделал очень решительное заявление в поддержку Украины в 7-ю годовщину заявленной Россией аннексии Крыма. Он записал специальное видео, чтобы подчеркнуть свою личную преданность этой поддержке. Администрация Байдена искренне приветствовала украинскую инициативу Крымской платформы», — добавила она.

«Между тем наша помощь в области безопасности и развития и в дальнейшем не будет уменьшаться. Чтобы привести конкретный пример, мы объявили очередной транш в размере 125 млн долларов на помощь в области безопасности 5 марта», — сказала Бенке.

Владимир Зеленский, Джо Байден, Кристина Квин
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