Народному депутату сообщено о подозрении за уклонение от уплаты налогов

За уклонение от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн народному депутату Украины сообщено о подозрении, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)», — написала Венедиктова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов. После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

«Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн», — сообщила детали генпрокурор.

По информации СМИ, речь идет о народном депутате из группы «За майбутнє» Викторе Мялике.