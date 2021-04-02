Американские СМИ сообщили о запланированном на сегодня разговоре Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорят в пятницу утром по Вашингтону. Это будет их первый разговор с тех пор, как Байден вступил в должность.

Как сообщает американский сайт Politico со ссылкой на двух людей, осведомленных о запланированном звонке, «разговор состоится на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины, что встревожило американских и украинских официальных лиц».

Разговору президентов предшествовали как минимум три телефонных разговора на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.