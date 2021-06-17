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Не могу переступить через себя: Поляков отказался от «депутатской вакцины»

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Не могу переступить через себя: Поляков отказался от «депутатской вакцины»

Народный депутат Антон Поляков прокомментировал ситуацию с «привилегированным» вакцинированием депутатов Верховной Рады препаратом Pfizer.

На вопрос журналиста «А вы воспользовались этой возможностью? Почему?» нардеп дал развёрнутый ответ.

«Нет, честно я просто не могу внутренне переступить через себя, потому, что на самом деле большая часть категории населения, население которое скажем так критически в этом плане не провакцинировано. В том числе и наши военнослужащие и врачи, которые отказывались скажем так, от тех вакцин не совсем имеют хорошую репутацию или у которых были возвраты», — сказал он.

Также Поляков рассказал, что народные депутаты получают укол вакциной Pfizer, потому что очень многим из них хотелось летом отдохнуть в Европе. Вакцина Pfizer позволяет свободно пересекать границы большинства развитых государств.

Pfizer, вакцинация, Антон Поляков
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Четверг, 17 июня 2021
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