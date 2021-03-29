В ВОЗ предупредили об опасности неравномерного распределения вакцин от коронавируса

Непропорциональное распределение вакцин от коронавируса в мире разрушительно сказывается на экономике. С таким заявлением в понедельник выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время видеоконференции по вакцинации в мире, организованной в Абу-Даби.
«Разрыв в количестве прививок в богатых странах и вакцинации через COVAX увеличивается с каждым днем... Неравномерное распределение вакцин от коронавируса не только противоречит морали, но и имеет разрушительное воздействие на экономику, — приводит его слова Agence France-Presse. — До тех пор пока вирус будет циркулировать, люди продолжат умирать, в торговле и поездках будут наблюдаться перебои, а восстановление экономики будет отложено».
По словам главы ВОЗ, 36 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. Ожидается, что 16 из них получат первые дозы через COVAX в течение следующих двух недель, добавил он.
ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов на душу населения оплачивают приобретение вакцин для государств с менее высокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.
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